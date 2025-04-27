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В МГУ предупредили россиян о нашествии комаров в ближайшие недели

В МГУ предупредили россиян о нашествии комаров в ближайшие недели

В ближайшие недели в Центральной России может одновременно проснуться огромное число комаров. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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