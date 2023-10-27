Келли Убре набрал 27 очков при 9 из 11 с игры в дебютном матче за «Филадельфию»

Форвард Келли Убре в четверг дебютировал за «Филадельфию». В матче с «Милуоки» (117:118) Убре записал на свой счет 27 очков, 4 подбора и 1 перехват при 9 из 11 с игры (5 из 6 из-за дуги) за 32 минуты со скамейки.
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