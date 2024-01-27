С новым кинематографическим годом

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Natalia Нес

Категорический разбор! Не видела этих фильмов, не могу спорить! Но " Вызов" меня потряс!Да с современными технологиями можно снять и в студии космос, но впнчатления будут другие!!! А здесь настоящее переживание, это было шедеврально! Было чувство причастности себя на этой станции!!!!