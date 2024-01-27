С новым кинематографическим годом Итак, недавно закончились эти странные «новогодние каникулы», во время которых люди безвылазно сидели в четырех стенах, пропивали заначки, доедали салаты и набирали лишние килограммы – их теперь будет трудно бросить.
С новым кинематографическим годом
Комментарии
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NН
Natalia Нес
Категорический разбор! Не видела этих фильмов, не могу спорить! Но " Вызов" меня потряс!Да с современными технологиями можно снять и в студии космос, но впнчатления будут другие!!! А здесь настоящее переживание, это было шедеврально! Было чувство причастности себя на этой станции!!!!
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15 час.
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