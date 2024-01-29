США и ЕС понимают, что живых денег вороватой киевской банде давать нельзя

Выделяя деньги на помощь Украине, США и Евросоюз на самом деле помогают своим крупным военным компаниям, сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии