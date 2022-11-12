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«Милуоки» готов обменять Грэйсона Аллена

«Милуоки» рассматривает варианты обмена защитника Грэйсона Аллена. По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Бакс» связывались с несколькими клубами, чтобы узнать об их интересе к Аллену.

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