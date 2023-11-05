«Да какая ДНК Формулы 1?!» Алексей Попов предложил новый формат спринта

«Да какая ДНК Формулы 1?!» Алексей Попов предложил новый формат спринтаWilliamsРоссийский голос Формулы 1 Алексей Попов согласен с Максом Ферстаппеном, заявившим, что спринты "убивают" интригу по ходу гоночного уик-энда.
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