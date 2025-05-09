🥇 О Сталинградской битве и сражениях на Курской дуге: Каким был путь к Победе Веры Арзамасцевой Двадцатилетняя связистка участвовала в самых кровопролитных битвах Великой Отечественной войны.
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🥇 О Сталинградской битве и сражениях на Курской дуге: Каким был путь к Победе Веры Арзамасцевой Двадцатилетняя связистка участвовала в самых кровопролитных битвах Великой Отечественной войны.