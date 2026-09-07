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Царьград

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"Мама, беги!": Сход убийственной лавины в России попал на видео, 11 человек мертвы

"Мама, беги!": Сход убийственной лавины в России попал на видео, 11 человек мертвы

Кадры схода огромной лавины появились в Сети. Явление сняли туристы, ничего не подозревавшие о том, что снежной массой накрыло группу из 15 альпинистов.

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