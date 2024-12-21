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Царьград

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Путин объявил: 2025-й будет Годом защитника Отечества в честь юбилея Великой Победы

Путин объявил: 2025-й будет Годом защитника Отечества в честь юбилея Великой Победы

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества.Это предложение он озвучил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы.

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