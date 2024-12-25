Охлаждающая одежда и автокормушки: как выбрать гаджет для питомца. Советы ветеринаров

Россиянам посоветовали учитывать характер питомца при покупке ему гаджета. На рынке технологий последние несколько лет становятся всё более востребованными гаджеты для домашних животных, в числе которых охлаждающие матрасы и автоматические кормушки.
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