Войска России в шаге от Днепропетровской области: France Presse хоронят ВСУ

Новопавловское направление остаётся одним из самых напряжённых участков СВО. В последние дни российские войска добились здесь значительных успехов, продвинувшись на участках между Богдановкой и Ореховым, а также в районе Успеновки и Новосергеевки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии