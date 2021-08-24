Байден издал позволяющий вводить санкции против “Севпотока-2” и других энергопроектов России указ

Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий Госдепу либо Минфина страны наложить пакет санкций в отношении «определенных энергетических проектов» РФ, в том числе “Северного потока – 2”, строительство которого находится на финальной стадии.
Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий Госдепу либо Минфина страны наложить пакет санкций в отношении «определенных энергетических проектов» РФ, в том числе “Северного потока – 2”, строительство которого находится на финальной стадии.
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