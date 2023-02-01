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«Ривер Плейт» получит 34 млн евро после трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»

«Ривер Плейт» получит крупную сумму после трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси». Лиссабонский клуб сообщил, что «Челси» заплатит за 22-летнего полузащитника 121 млн евро.

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