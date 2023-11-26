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Закон, порядок, государство

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Торжественные мероприятия, посвящённые Дню матери, состоялись в Киргизии

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню матери, состоялись в Киргизии

Командование воинской части поблагодарило женщин за их тепло, доброту и надёжный тыл, который они создают как хранительницы домашнего очага, за воспитание достойных своих отцов-военнослужащих дочерей и сыновей.

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