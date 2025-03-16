Рязанская прокуратура начала проверку ДТП с 4-мя погибшими на М-5 Урал

Авария произошла 15 марта на 317-км автомобильной дороге М-5 Урал. Столкнулись четыре автомобиля. «Во время совершения ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями», — указывается в сообщении ведомства.
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