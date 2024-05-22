Шпинат и ревень содержат соединения, разрушающие сперму

О большинстве весенних деликатесов думаем, что они полезны для здоровья. Оказывается, однако, что это не совсем соответствует истине! Так, популярные шпинат и ревень содержат опасные для здоровья соединения.
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