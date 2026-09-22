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Талалаев: «Против «Зенита» должен был в воротах играть Любаков. Но потом сделали выбор в пользу Латышонка»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» признал, что он с помощниками ошиблись при определении стартового состава на матч с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

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