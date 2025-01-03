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Слуцкий обвинил Бербок в превышении полномочий и вмешательстве в дела Сирии и РФ

Слуцкий обвинил Бербок в превышении полномочий и вмешательстве в дела Сирии и РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок явно превысила свои полномочия, заявил 3 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД ФРГ о необходимости убрать российские военные базы в Сирии.

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