Слуцкий обвинил Бербок в превышении полномочий и вмешательстве в дела Сирии и РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок явно превысила свои полномочия, заявил 3 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД ФРГ о необходимости убрать российские военные базы в Сирии.
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