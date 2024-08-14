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Новости экономики России

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Платежный баланс угрожает рублю

Банк России раскрыл вчера данные платежного баланса, которые не вызвали особой радости. Относительно прошлого года профицит баланса внешней торговли России за 7 месяцев вырос почти на 22%, что неплохо, но это уже отыграно рынком и позволило поддерживать относительно стабильный курс рубля с начала года.

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