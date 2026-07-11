Россиянам объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Глава Минтруда разъяснил механизм переноса дней и анонсировал постановление о выходных на 2027 год Глава Минтруда Антон Котяков в беседе с РИА Новости пояснил, почему 31 декабря пока не планируют делать официальным выходным днем.
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