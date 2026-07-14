Каллас: главы МИД ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов

Глава дипслужбы Европейского союза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС раскрыла позицию глав МИД ЕС по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов.
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