Три человека пострадали в ДТП с автобусом Москва – Брест в Белоруссии

t.me/МВД Беларуси Три человека попали в больницу после того, как следовавший по маршруту Москва – Брест пассажирский автобус улетел в кювет на трассе в Белоруссии, сообщает 18 августа пресс-служба МВД республики.
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