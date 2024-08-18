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Три человека пострадали в ДТП с автобусом Москва – Брест в Белоруссии

Три человека пострадали в ДТП с автобусом Москва – Брест в Белоруссии

t.me/МВД Беларуси Три человека попали в больницу после того, как следовавший по маршруту Москва – Брест пассажирский автобус улетел в кювет на трассе в Белоруссии, сообщает 18 августа пресс-служба МВД республики.

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