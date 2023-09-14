Defense News: США изучают методы РЭБ на Украине для борьбы с Россией и КНР

Военные Соединённых Штатов изучают методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяются сторонами конфликта на Украине, а также работают над пополнением арсенала таких средств для использования в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем.
Военные Соединённых Штатов изучают методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяются сторонами конфликта на Украине, а также работают над пополнением арсенала таких средств для использования в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем.
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