Каким получилось монохромное кино «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном

27 марта в прокат выходит дебютный полнометражный фильм Кирилла Султанова, который взял четыре награды на кинофестивале «Дух огня» (фаворит и жюри, и зрителей!), а также специальный приз фестиваля «Окно в Европу» — «Актерский ансамбль завтрашнего дня».
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