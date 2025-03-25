Каким получилось монохромное кино «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном

27 марта в прокат выходит дебютный полнометражный фильм Кирилла Султанова, который взял четыре награды на кинофестивале «Дух огня» (фаворит и жюри, и зрителей!), а также специальный приз фестиваля «Окно в Европу» — «Актерский ансамбль завтрашнего дня».