Владимир Драгун

«Например, как говорящий по-русски солдат или офицер с оружием в руках защищает страну, в которой ему ежедневно говорят, что его язык — язык оккупанта. Я не умею этого понять.» =========== А этот «солдат» или «офицер» не считает себя «русским» ... …………… «Тебе не нравится, что я говорю по-русски? Ты ненавидишь русский язык, русских, а, значит, и меня? Ну так воюй, сука, без меня!» =========== Ещё раз – эти люди не считают себя «русскими» ...