Бывший киевский журналист Максим Равреба — о необъяснимой покорности проживающих на Украине русскоязычных граждан.
«Ненавидишь русский? Ну так воюй без меня!» — о необъяснимой покорности большинства населения Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Драгун
«Например, как говорящий по-русски солдат или офицер с оружием в руках защищает страну, в которой ему ежедневно говорят, что его язык — язык оккупанта. Я не умею этого понять.» =========== А этот «солдат» или «офицер» не считает себя «русским» ... …………… «Тебе не нравится, что я говорю по-русски? Ты ненавидишь русский язык, русских, а, значит, и меня? Ну так воюй, сука, без меня!» =========== Ещё раз – эти люди не считают себя «русскими» ...
Ответить
15 час.
Ирина Быкова
Эти молчуны боятся всех, ведь хохлы первые лжецы, предатели и доносчики. На украине невозможно объединиться для сопротивления нацизму, для этого необходимо доверие. А там каждый за себя. Будут терпеть любое унижение и издевательства. Зеля такой же. Боится за свою никчемную жизнь и будет унижаться, ползать на коленях и умолять. Такие вот твари.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии