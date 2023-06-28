«Коламбус» взял Фантилли под 3-м номером на драфте НХЛ. Он стал лучшим бомбардиром NCAA с 65 очками в 36 играх, выиграл МЧМ и ЧМ в один год

18-летний нападающий был одним из фаворитов драфта и считался главным кандидатом на общий 2-й номер. «Анахайм», имевший общий 2-й выбор, предпочел взять шведского форварда Лео Карлссона.
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