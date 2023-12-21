Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

Эксперты оценили риски для ЧФ РФ со стороны «морской коалиции» Британии и Норвегии с Украиной @ Global Look Press Tекст: Илья Абрамов Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море.
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