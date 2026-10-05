Как обучение супервизии изменило мою психологическую практику и карьеру

Бывают моменты, когда привычная профессиональная колея начинает казаться слишком узкой. Вроде бы всё стабильно, клиенты приходят, навыки отточены, но внутри зреет ощущение, что ты способен на большее.
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