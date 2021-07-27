МосБиржа зарегистрировала программу облигаций "Джи-групп" на 50 млрд рублей

МосБиржа зарегистрировала программу облигаций "Джи-групп" на 50 млрд рублейМосковская Биржа 26 июля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Джи-групп" серии 002Р, а также проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы.
МосБиржа зарегистрировала программу облигаций "Джи-групп" на 50 млрд рублейМосковская Биржа 26 июля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Джи-групп" серии 002Р, а также проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы.
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