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Аргументы и Факты

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Подполковник раскрыл, откуда ВСУ атаковали дронами Подмосковье

Подполковник раскрыл, откуда ВСУ атаковали дронами Подмосковье

В ночь на 10 октября в сторону Московского региона летели 403 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, в воздушном пространстве над Подмосковьем сбиты 25 воздушных целей.

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