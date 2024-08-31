Священник Чебанов: ВСУ расстреляли в спину монаха в Курской области

Один из пытавшихся эвакуироваться послушников Горнальского мужского монастыря в Курской области был застрелен вторгшимися в регион украинскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Олега Чебанова.
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