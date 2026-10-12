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Царьград

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В Кукуштане после капремонта открылась поликлиника на Уральской

В Кукуштане после капремонта открылась поликлиника на Уральской

В двухэтажном здании на улице Уральской заменили кровлю, обновили инженерные сети и отремонтировали женскую консультацию, 12 палат стационара и кабинеты диагностики.

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