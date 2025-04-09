📹❗️Эпизод нанесения удара штурмовыми авиабомбами ФАБ-500Ш по полевому укрепрайону ВСУ на одном из операционных направлений экипажем Су-34/НВО.
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📹❗️Эпизод нанесения удара штурмовыми авиабомбами ФАБ-500Ш по полевому укрепрайону ВСУ на одном из операционных направлений экипажем Су-34/НВО.