Вести Кузбасс

8 подписчиков

В Кузбассе подводят итоги экспериментального года по налогу для самозанятых

В Кузбассе подводят итоги экспериментального года по налогу для самозанятых

В Кузбассе подводят итоги экспериментального года по налогу для самозанятых. Я напомню, с 1 июля 2020-го вводится новый четырёхпроцентный сбор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх