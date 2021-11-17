Фейк о сговоре с Россией вот-вот предадут огласке?

В конечном итоге, я подозреваю, Джон Дарем разобьёт ваше сердце. По крайней мере, так будет, если, как я когда-то надеялся, он собирается докопаться до сути этого тихого переворота, который представлял собой Фейк о так называемом сговоре с Россией.