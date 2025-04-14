Минтранс опроверг информацию об отмене пригородных и дачных автобусов

Обслуживание пригородных и дачных маршрутов из Смоленска не планировалось останавливать. Об этом сообщило региональное министерство транспорта, опровергнувшее сведения муниципального транспортного предприятия.
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