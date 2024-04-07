Авария Риккардо и Албона на старте Гран При Японии. Видео

Авария Риккардо и Албона на старте Гран При Японии. ВидеоF1Гонка Формулы 1 на Сузуке остановлена красными флагами из-за аварии Даниэля Риккардо и Алекса Албона, которые столкнулись перед третьим поворотом.
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