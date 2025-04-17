Жители Карагандинской области присоединились к челленджу "80 слов благодарности"

Жители Карагандинской области присоединились к патриотической акции, начатой в Шымкенте. В рамках инициативы они публикуют на своих страницах в социальных сетях статьи, видеоматериалы и фотографии, посвящённые 80-летию Великой Победы.
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