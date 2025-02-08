Маньяк из Новосибирска признался, что хотел надругаться над девочкой в лифте Маньяк из Новосибирска. Обложка © VK / ACT-54 Серийного маньяка из Новосибирска, который нападал на девочку в лифте и начал душить, начали подозревать и в других нападениях.
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