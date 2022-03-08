iXBT.com

16 подписчиков

Компания Nvidia купила компанию Excelero, специализирующуюся на программно-определяемых хранилищах данных

Компания Nvidia купила компанию Excelero, специализирующуюся на программно-определяемых хранилищах данных

На сайте Nvidia опубликовано сообщение о том, что Excelero, базирующийся в Тель-Авиве поставщик высокопроизводительных программно-определяемых хранилищ, «теперь является частью Nvidia».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх