✅ Выпавший снег обеспечит Крым водой Крыму повезло, что выпавший снег сейчас не сразу тает, он будет питать множество необходимых объектов.
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✅ Выпавший снег обеспечит Крым водой Крыму повезло, что выпавший снег сейчас не сразу тает, он будет питать множество необходимых объектов.