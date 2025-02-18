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Автомобили Kia и Hyundai 2021 года выпуска подорожали в России на 42%

Автомобили Kia и Hyundai 2021 года выпуска подорожали в России на 42%

Корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris 2021 года выпуска подорожали в России на 42%, их стоимость на конец 2024 — начало 2025 года составила около 1,7 млн рублей, сообщили аналитики платформы «Авто.

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