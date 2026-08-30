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Спорт Уик-Энд

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ЛЕДЯХОВ: «Зенит» выглядит очень блекло, есть фактор пресыщения от побед - команде нужна свежая кровь

ЛЕДЯХОВ: «Зенит» выглядит очень блекло, есть фактор пресыщения от побед - команде нужна свежая кровь

«У «Зенита» есть фактор пресыщения от побед, - считает трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов.

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