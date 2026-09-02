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Царьград

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Эстония начинает выборы президента, Юлле Мадизе лидирует

Эстония начинает выборы президента, Юлле Мадизе лидирует

В эстонском парламенте 26 сентября начался процесс выбора президента. Юлле Мадизе, канцлер юстиции и фаворит гонки, уже получила поддержку 74 депутатов.

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