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Владимир Путин примет участие в торжествах ко Дню города Москвы 5 и 6 сентября

Владимир Путин примет участие в торжествах ко Дню города Москвы 5 и 6 сентября

Президент России Владимир Путин 5 сентября примет участие в торжествах, посвящённых Дню города Москвы.

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