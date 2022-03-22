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За молоком со своей бутылкой: россиян ждет прощание с упаковкой

За молоком со своей бутылкой: россиян ждет прощание с упаковкой

Старая формула успеха — не нужно выдавать нужду за добродетель. Именно она спровоцировала конфликт отцов и детей начала на излёте 2010-х годов — дети, они же хипстеры, преподносили в качестве добродетели то, что родители помнят как приметы нужды.

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