За молоком со своей бутылкой: россиян ждет прощание с упаковкой

Старая формула успеха — не нужно выдавать нужду за добродетель. Именно она спровоцировала конфликт отцов и детей начала на излёте 2010-х годов — дети, они же хипстеры, преподносили в качестве добродетели то, что родители помнят как приметы нужды.
Старая формула успеха — не нужно выдавать нужду за добродетель. Именно она спровоцировала конфликт отцов и детей начала на излёте 2010-х годов — дети, они же хипстеры, преподносили в качестве добродетели то, что родители помнят как приметы нужды.
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