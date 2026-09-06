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Аморим об 1:1 с «Ювентусом»: «Милан» не заслуживал победы. Не думаю, что мы играли хорошо, но мы работаем вместе всего два месяца. Не будем менять наш стиль»

Главный тренер « Милана »  Рубен Аморим высказался о ничьей с « Ювентусом » в 3-м туре Серии А (1:1).

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