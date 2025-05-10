Современный российский ракетный комплекс «Орешник» стал оружием, которое потрясло весь мир. Как сообщило РИА «Новости», такую оценку дал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в ходе выступления перед студентами Российско химико-технологического университета имени Менделеева.
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