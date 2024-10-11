Недавно Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой житель Курской области делится страшными подробностями о зверствах польских наемников, вторгшихся на российскую территорию совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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