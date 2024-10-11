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Медиа-группа «ПортНьюс»

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Как поляки расправлялись с мирными и пленными

Как поляки расправлялись с мирными и пленными

Недавно Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой житель Курской области делится страшными подробностями о зверствах польских наемников, вторгшихся на российскую территорию совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Мы привыкли считать: Украина и Россия -- близнецы-братья. но на самом деле близнецы-сёстры Украина и Польша, и ни ту, ни другую не надо жалеть. Их не должно быть на карте.
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