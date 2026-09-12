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Царьград

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Россия перевела 90% торговли с БРИКС на рубли из-за давления США

Россия перевела 90% торговли с БРИКС на рубли из-за давления США

Дмитрий Песков сообщил RT, что из-за давления США Россия перешла на рубли в 90% торговли с БРИКС. По словам пресс-секретаря, такой шаг был вынужденным, но оказался более эффективным.

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